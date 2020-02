Popolare Bari, l'accusa insiste: «Azioni a prezzi gonfiati»

Le informazioni omesse nei prospetti informativi pubblicati dalla PopBari «hanno concretamente impedito la conoscenza della vicenda in tutti i suoi aspetti», traendo in inganno i risparmiatori sui reali rischi collegati all’investimento in azioni della banca, azioni il cui prezzo è stato oggetto di «falsificazione». Sono i motivi alla base dell’appello presentato dalla Procura di Bari contro il rigetto di alcune delle richieste di misure cautelari nei confronti dell’ex presidente Marco Jacobini, del figlio Gianluca e del dirigente Elio Circelli.

