Casamassima, «corrieri» di droga fuggono e imboccano strada senza uscita: in manette

Due uomini di 42 anni di Casamassima sono stati arrestati dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, A.C. ed A.P, pregiudicati, erano a bordo di un Suv che ha incrociato una pattuglia di militari in via Pende. Alla vista dell'auto dell'Arma, e intuendo che di lì a poco sarebbe stati fermati per un controlli, il conducente del Suv ha accelerato dando vita a un inseguimento per le strade del paese. Durante la fuga, i due hanno lanciato dal finestrino una busta di cellophane, successivamente recuperata, contenente due chili di marijuana. I due fuggitivi hanno concuso la corsa in una strada senza uscita: inevitabile, quindi, il loro arresto.