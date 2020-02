Bari, donna muore al Pronto Soccorso, famiglia denuncia: «Sottovalutato mal di gola»

La Procura di Bari ha disposto i primi accertamenti urgenti sulla morte di una 48enne barese, Giulia Mininni, deceduta sabato sera nel pronto soccorso del Policlinico di Bari. Secondo la denuncia presentata dai suoi familiari, la donna accusava da circa una settimana un forte mal di gola che - sostengono i parenti - diversi medici avrebbero sottovalutato.

Secondo il racconto dei familiari, formalizzato ieri in una denuncia presentata ai carabinieri di Bari, la donna si sarebbe rivolta nei giorni scorsi a diversi medici per una forma di mal di gola estremamente dolorosa. Si sarebbe fatta accompagnare dalla guardia medica, poi una prima volta al pronto soccorso del Policlinico, ancora dal medico curante e successivamente avrebbe chiamato il 118 in due occasioni. Tutti i medici che l’hanno visitata, sempre stando alla denuncia, avrebbero sottovalutato il problema prescrivendo terapie inefficaci. I parenti sostengono inoltre che, dopo un ulteriore aggravamento delle condizioni della donna, il 118, chiamato ancora una volta, ieri sera ha trasportato la paziente al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove è stato dichiarato il decesso.

La famiglia ha denunciato la vicenda ai carabinieri i quali, su disposizione del pm di turno Larissa Catella, hanno acquisito la documentazione sanitaria ed eseguito il sequestro della salma perché resti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Già oggi il fascicolo sarà assegnato ad un magistrato del pool specializzato, il quale dovrà provvedere alla formale apertura dell’inchiesta, con la formulazione di una ipotesi di reato e le eventuali iscrizioni nel registro degli indagati, per poi disporre l’autopsia che accerterà le cause della morte.