Chef e conduttore tv, la parabola di un altamurano dalla Murgia a Panama

Dalla Romania a Panama la storia di un murgiano nel mondo. Vincenzo Pio Carlucci si è fatto da solo. Trasferitosi dapprima da Altamura in Romania, con un secondo viaggio si è spostato a Panama dove oggi vive e lavora anche nella tv Panamense Telemetro.

Carlucci, nato sotto il segno dell’Ariete, 47 anni, single, tre sorelle e un fratello, il papà ufficiale sanitario, risiede a Panama City, la capitale dello stato centroamericano.

«Sono sempre vissuto senza particolari difficoltà. Tutto è andato bene per anni ma, poi, ho cominciato a sentirmi insoddisfatto della mia città, appunto Altamura. Mi stava davvero stretta - confessa -, non trovavo tra l’altro buone opportunità lavorative e del resto per un’attività commerciale c’era da pagare una enorme mole di tasse. Allora, terminati gli studi all’Alberghiero di Matera, sono partito per la Romania dove ho aperto un ristorante italiano con menu pugliese».

Com’è andata? «Ha funzionato fino a un certo punto - risponde Carlucci -. Colpa della crisi economica che toccò duramente anche la città dove avevo il ristorante. Dopo 7 anni vissuti in Romania, tornai ad Altamura e cominciai a riprogettare la mia vita».

Come mai è approdato a Panama? «Un amico mi consigliò Panama in quanto città decisamente internazionale. Mi sono ambientato da subito. La gente è cordiale, la lingua, lo spagnolo, molto simile alla nostra».

Quanto è importante parlare lo spagnolo per vivere e lavorare a Panama? «Beh, sapersi esprimere è fondamentale ovunque».

A Panama City, Vincenzo Pio Carlucci ha due attività: cuoco e conduttore televisivo di un programma divertente. Approda al piccolo schermo per caso. Il debutto televisivo avviene grazie a un’ospitata in un seguitissimo programma sulla cucina italiana. Di qui il battesimo davanti alle telecamere. Il programma è intitolato «Italiano perdido en Panamá», è una specie di candid camera ideata e prodotta all’interno del palinsesto di Telemetro.

Si svolge in esterna , per le vie della città. «Io, vestito da cuoco, intervisto i passanti chiedendo loro il significato di alcune parole preferibilmente a doppio senso fonetico, maliziose - rivela Carlucci -. Potete immaginare le risate dei telespettatori. Insomma il programma comico mi ha dato una certa notorietà. Prossimamente mi vedrete anche in Italia - annuncia lo chef altamurano - sul canale Nove del digitale terrestre, in prima serata. In questo caso il programma, intitolato “Little Big Italy”, mette di fronte ristoratori italiani residenti all’estero». È un cooking show giunto alla terza edizione, condotto da Francesco Panella, ristoratore romano, considerato uno degli ambasciatori dei sapori mediterranei nel mondo.

Un viaggio culinario che toccherà tantissime città e regioni: da New York a Hollywood, dal New Jersey a Los Angeles, da Dallas a San Diego, fino a Panama, appunto.