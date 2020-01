Messa Papa Francesco a Bari: biglietti gratuiti distribuiti dalle parrocchie

Saranno distribuiti gratuitamente dalle parrocchie ai fedeli i biglietti per partecipare alla messa che sarà celebrata da Papa Francesco domenica 23 febbraio in corso Vittorio Emanuele a Bari, alle ore 10.45. La messa chiuderà l’incontro di riflessione e spiritualità 'Mediterraneo, frontiera di pacè, che si aprirà il 19 febbraio nel capoluogo pugliese.

Le parrocchie, informa una nota dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, riceveranno i biglietti dalla Curia Arcivescovile. Un settore sarà riservato a sacerdoti, diaconi e religiosi, che potranno richiedere il biglietto loro riservato direttamente alla Curia, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un altro settore sarà riservato alle persone con disabilità, che potranno farsi accompagnare da un’altra persona.

Non è previsto un settore specifico per i ministri straordinari della Comunione ma - precisa l’arcidiocesi - sarà certamente necessaria la loro collaborazione per la distribuzione dell’Eucaristia: gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità attraverso il proprio parroco.

I testi della celebrazione e altro materiale informativo saranno distribuiti dai volontari la mattina del 23 febbraio, al momento dell’accesso nell’area dove sarà celebrata la messa.

Al luogo della celebrazione non sarà consentito arrivare con auto private. Per richiedere informazioni è possibile inviare una mail a papabari@arcidiocesibaribitonto.it.