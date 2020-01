Bari, delegata Onu dell'agricoltura ospite del Comune per diritti legati al cibo

BARI - «Abbiamo discusso dell’importanza del settore agricolo e della necessità di difendere i vari attori che partecipano al processo produttivo». Lo ha detto Hilal Elver, delegata delle Nazioni Unite per il diritto all’alimentazione, in missione istituzionale a Bari per la prima volta, per verificare con le amministrazioni locali il godimento dei diritti umani connessi al cibo, con particolare riferimento all’uguaglianza e alla non discriminazione nel settore agricolo, comprese le azioni di contrasto del caporalato. Hilal Elver ha parlato con i giornalisti a margine di un incontro con il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e il funzionario della Prefettura Carlo Cascione.

«L'obiettivo della mia missione è quello di analizzare il diritto al cibo, uno dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti umani, e come esso venga garantito in Italia», ha spiegato, precisando l’interesse per «l'intera filiera, dal campo alla tavola fino all’accesso al mercato, mettendo a fuoco tutte le criticità legate alla produzione ma anche all’esportazione, visto che la Puglia esporta agroalimentare in tutto il mondo. Per questo incontreremo anche rappresentanti del Ciheam Bari, le organizzazioni che riuniscono gli agricoltori, le Ong che si occupano di alimentazione e gli esperti della sicurezza alimentare».