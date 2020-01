Laura, 19 anni, da Bari a Londra e poi in Africa: «All'estero credono in me. Non penso di tornare»

BARI - La storia di Laura, studentessa barese che dopo la maturità si è trasferita in Inghilterra per studiare e crearsi un futuro.

Mi chiamo Laura Milillo. A 19 anni ho lasciato Bari, dopo la maturità, per frequentare la triennale in Inghilterra alla University of Kent. Non sono più tornata (a parte le brevi vacanze).



Tra una settimana comincio un nuovo lavoro a Londra, come strategy analyst ad Accenture (multinazionale di consulenze aziendali e tecnologiche). Il mio percorso molto vario mi ha portata in giro per il mondo. Triennale in «Conflict, peace and security» in Inghilterra; tirocinio estivo in un’agenzia pubblicitaria a Karachi (Pakistan); tirocinio post-laurea ad Accra (Ghana) per consulenza direzionale a piccole e medie imprese. Poi a Kampala (Uganda) per due anni, dove ho gestito programmi di supporto pre-investimento per piccole-medie imprese e relazioni con investitori e altri partner locali. Ho frequentato un master a HEC Paris business school. Infine, sono appena tornata da un’altra esperienza in Uganda, dove ho svolto il ruolo di project & business development manager per una start up di energia rinnovabile ricavata dagli scarti della produzione agricola.



Ho sempre cercato un ambiente dove coltivare diversi aspetti sociali, accademici, culturali. L’Inghilterra mi ha dato questo insieme all’opportunità di specializzarmi da subito, non trattandomi come un numero. Ho trovato amici da tutto il mondo, i quali mi hanno anche aiutata ad aprire tante porte, come il tirocinio in Pakistan.



In Uganda, dove ho vissuto per 3 anni, si respira una voglia continua di cambiamento e sviluppo, combinata con la pro-attività della nuova classe media emergente, ovvero i giovani. Basti pensare che l’età media del paese sia 16 anni. Data la mancanza delle infrastrutture del secolo scorso, si possono applicare nuovi infrastrutture e tecnologie di lavoro e vita che sarebbe impossibile applicare in Europa così velocemente. Ci sono anche aspetti negativi, per esempio leggi molto conservatrici e il grande divario socioeconomico tra le élite e il resto della popolazione.



Non ho nessun rammarico legato al percorso fin qui effettuato. Tornare a casa? Probabilmente no. Mi piace lavorare in ambienti e con colleghi provenienti da tutto il mondo, su progetti innovativi: in Italia non penso sia possibile farlo. Poi ci sono anche ragioni più pratiche e concrete, per esempio: ampie differenze di stipendio e crescita professionale e meritocratica.