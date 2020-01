Salvini è «Il mago del piffero»: il fischietto vincitore del concorso di Rutigliano

BARI - È di Francesco Laforgia il fischietto del 2020. Il 38enne artista rutiglianese ha vinto l’edizione numero trentadue del concorso nazionale del Fischietto in terracotta «Città di Rutigliano» con l’opera «Il mago del piffero»: nel solco della tradizione satirica del fischietto rutiglianese, il manufatto di Laforgia prende di mira il leader della Lega, Matteo Salvini, inseguito da un branco di «sardine».

L’opera è stata scelta dalla giuria composta da Maria Concetta Dipace (presidente), segretario generale del Comune; Rita Avellis, docente di Discipline pittoriche al Liceo artistico «De Nittis» di Bari; Susanna Torres, assistente esecutiva della Fondazione Museo d’arte contemporanea «Pino Pascali» di Polignano a Mare; Pietro Sisto, professore associato presso il dipartimento di Lettere, Arti e Culture comparate dell’Università di Bari; Gianni Capotorto, giornalista, collaboratore de «La Gazzetta del Mezzogiorno» ed esperto di tradizioni popolari. Laforgia riceverà un premio di 1.300 euro e il Fisoro d’oro, una scultura in terracotta e oro realizzata per l’occasione dal maestro orafo Vincenzo Delliturri. Al secondo posto si è classificata Marilyn Cerri di Conversano (vincitrice della passata edizione) con il fischietto «Forare, oh oh!» (600 euro e Fisoro d’argento), che omaggia Domenico Modugno in precario equilibrio in sella ad una Vespa con le ruote sgonfie. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Giuseppe Dilorenzo di Rutigliano con il fischietto «Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori» (400 euro e Fisoro di bronzo) dedicato invece a Fabrizio De Andrè.

Al concorso, il cui tema quest’anno è «Fischietti in… musica!», hanno partecipato 46 artisti in rappresentanza nove regioni italiane: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto. Sono previsti anche riconoscimenti speciali: premio «Satira»; «Fischietto giovane»; per il miglior artista under 30 in gara; «Fischietto popolare», scelto da chi visiterà il Museo del Fischietto domani, 17 gennaio, in occasione della Fiera. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 24 gennaio alle 18 nella sala conferenze del museo. Le opere resteranno in mostra a Palazzo San Domenico fino al 2 febbraio (ingresso libero).