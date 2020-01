Bari, investe con la moto anziano in via Napoli e scappa: fermato dalla polizia locale

BARI - Pensava di farla franca dopo aver investito un anziano che attraversava via Napoli a Bari ma, dopo attente attività di indagini è stato individuato e deferito all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e fuga nonchè per guida senza patente. L'episodio risale al 5 novembre scorso quando un ragazzo, a bordo di un motorino in compagnia di una minorenne, percorrendo a velocità sostenuta via Napoli, all'altezza della Via Brigata Regina, ha investito un anziano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

A seguito dell'incidente, il conducente una volta rialzatosi in compagnia della ragazza, sono saliti sul motorino e sono scappati, lasciando l'anziano per terra. L'anziano poi è stato portato in ospedale in prognosi riservata. I testimoni dell'incidente sono riusciti a prendere solo parzialmente le prime lettere della targa del mezzo, ma grazie alle indagini della polizia durate quasi un mese, con l'acquisizione delle immagini dagli impianti di video sorveglianza cittadina e dei privati, gli agenti sono riusciti a risalire al conducente del motoveicolo che, presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, ha poi subito dichiarato le proprie responsabilità. Lo stesso è risultato essere altresì sprovvisto di patente di guida e pertanto veniva deferito all'A.G. per Omissione di Soccorso, Fuga, Lesioni e Guida senza Patente mentre il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed il proprietario, diverso dal conducente, sanzionato per incauto affidamento.