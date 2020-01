Santeramo in Colle, taglieggiano coppia per debiti di droga: arrestati 6 aguzzini

I carabinieri di Santeramo in Colle (Ba) hanno arrestato per tentata estorsione in concorso sei aguzzini che taglieggiavano una coppia di coniugi. Si tratta di L.M., 46 anni, M.A., 33, N.M., 33, L.R.V., 30, B.D, 45 e P.N., 59, tutti del posto. Il 29 novembre scorso i due coniugi, di 50 e 29 anni, si sono presentati dai carabinieri per denunciare la tentata estorsione ai loro danni. L'uomo presentava vistose ecchimosi sul volto, e poco prima era stato aggredito da due persone che conosceva, poiché si è rifiutato di consegnare loro somme di denaro, dopo che la moglie si era indebitata con loro per acquistare sostanze stupefacenti. I coniugi allora avevano cominciato a subire minacce di morte se non avessero saldato il debito di duemila euro. In un'occasione gli aguzzini a bordo di un'auto avevano raggiunto i coniugi tagliando loro la strada e tentando di farsi intestare la loro macchina pur di saldare il debito. I coniugi riuscirono a scappare.

Due indagati si trovano in carcere, gli altri ai domiciliari. Solo N.M. era incensurato.