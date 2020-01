Bitonto, con l'auto si schianta contro semaforo: muore 41enne

BITONTO - Incidente mortale nel pomeriggio a Bitonto, nel Barese. Per cause da accertare un uomo di 41 anni, alla guida della sua Citroen «C3», si è schiantato contro un semaforo in via Ferdinando Borbone II. Sul posto è giunto il personalde del 118, ma per l’automobilista non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi ed accertare eventuali responsabilità.