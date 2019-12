Bari, faceva parte della banda dei Rolex. Arrestato un 21enne rumeno

BARI - Un 21enne è stato arrestato a Bari dalla polizia di Prato, con la collaborazione dei colleghi della questura barese, nell’ambito dell’inchiesta sul furto di orologi Rolex e altri preziosi, per un valore superiore ai 100.000 euro, commesso il 15 novembre scorso ai danni di una gioielleria in piazza Mercatale a Prato. Il giovane, di origine romena, è stato fermato in esecuzione di una misura di custodia cautelare.

Il 21enne sarebbe arrivato a Prato, «forte dell’appoggio di alcuni connazionali, il 15 novembre scorso, proprio per compiere il furto» nella gioielleria, «intenzionato a vendere la refurtiva, a oggi non ancora recuperata, a un qualche ricettatore e fare rientro il giorno stesso nel capoluogo pugliese».

Per mettere a segno il furto chi agì entrò forzando e abbattendo un vetro blindato a protezione di una finestra posta al primo piano dello stabile che ospita la gioielleria.