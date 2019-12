Bari, s'accende l'albero: stop al traffico, ecco i percorsi

BARI - Oggi il gran giorno delle celebrazioni nicolaiane. Festa, fede e l’annuncio del Natale con l’accensione del grande albero allestito in piazza Ferrarese. Ma occhio ai disagi: da ieri pomeriggio, anche per effetto della riapertura del teatro Piccinni, e per tutta la giornata di oggi corso Vittorio Emanuele potrebbe essere in gran parte chiuso al traffico. Meglio lasciare l’automobile ed affidarsi al trasporto pubblico che viene per l’occasione potenziato.

Ma andiamo con ordine. Per il quarto anno consecutivo, l’Amgas dona alla città un grande giardino con abeti, cespugli e arbusti inframmezzati da grandi lanterne luminose, per regalare a baresi e turisti un caloroso ed emozionante Natale. A dare un tocco ulteriore di magia ci saranno le proiezioni sugli edifici che circondano il grande albero, con luci blu che richiamano il colore del mare e fiocchi di neve simili ai rosoni delle nostre chiese. Occhi puntati, a partire dalle 20.30, sul grande albero alto 14 metri e illuminato con centomila led, collocato nella piazza simbolo del borgo antico. Da ieri pomeriggio, come già detto, Bari è in festa anche per la riapertura del «Piccinni», con una maratona di musica e teatro aperta a tutti i baresi. Dalle 15 di oggi chiuso corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari. Dalle 19, invece, chiuso corso Vittorio Emanuele fino al Teatro Margherita. Ricordiamo, in serata, i fuochi d’artificio dedicati a San Nicola.

Per consentire il sereno svolgimento degli eventi e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, nelle giornate di oggi, l’Amtab ha predisposto variazioni di percorso per le linee dei bus urbani 2/ e 42 e per le navette A, B e AB nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 24. Ecco i percorsi.

Linea 2/ - i bus in partenza dalle Piscine comunali, giunti in piazza Massari, dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario; i bus in partenza da via Conenna, giunti in corso Cavour, dovranno svoltare a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Linea 42 - i bus in partenza dalle Piscine comunali, giunti in piazza Massari, dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario; i bus in partenza dal Park & Ride Pane e Pomodoro, giunti su lungomare Araldo di Crollalanza dovranno svoltare a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Navetta A - i bus in partenza dal Park & Ride FBN, giunti su lungomare Imperatore Augusto, proseguiranno per corso Cavour, via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Navetta B - i bus in partenza Piazza Massari: dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste, (P&R Pane Pomodoro) lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, Piazza Massari.

Navetta AB - i bus in partenza dal Park & Ride FBN, giunti in piazza Massari, dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, Via Ballestrero, corso Trieste, (P&R Pane Pomodoro) lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario.