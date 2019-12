Piscina e villa in costruzione in un'area vincolata: scatta il sequestro a Monopoli

BARI - Volevano realizzare una serie di opere abusive, tra cui una piscina, in un'area a 30 metri dal confine demaniale marittimo. Gli agenti della Guardia Costiera li hanno scoperti mentre stavano scavando la roccia e gettando il cemento del solaio nel seminterrato che sarebbe stato adibito a piscina, in una zona naturalmente sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono così scattati i sigilli a un'area di circa 5500 mq in Località Pantano, nel litorale costiero a nord di Monopoli, dove gli appartenenti del Nucleo operativo di Polizia ambientale della Direzione marittina di Bari stavano effettuando dei controlli.

Non solo la piscina: con l'ausilio di un tecnico comunale, infatti, è stato accertato che gli interventi edili comprendevano la realizzazione di un'area destinata a giardino e di una villa retrostante con vista mare. Ampliamenti della proprietà risultati in difformità con la normativa vigente. La Guardia Costiera ha così eseguito il sequestro probatorio dell'area e delle opere annesse - "sussistendo il concreto pericolo che il prosieguo delle attività e la libera disponibilità dell’area potessero aggravare o protrarre le conseguenze del reato" spiegano in una nota - denunciando al contempo a piede libero tutti i soggetti coinvolti, tra cui il proprietario, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice delle opere.