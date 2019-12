Bari, in Questura la presentazione del nuovo vicario Pepe

BARI - Nominato il nuovo Vicario del Questore di Bari: si tratta del dottor Nicolino Pepe che si insedia oggi nel capoluogo pugliese.

Già Vicario del Questore di Campobasso da un anno e sette mesi, il Dr. PEPE ha indossato l’uniforme nel 1991; assegnato alla Questura di Savona, ha diretto la Squadra Volanti; ha poi ricoperto diversi incarichi da Dirigente di importanti Commissariati di P.S. tra cui Cassino (Fr), Sessa Aurunca e Formia (Ce), ed “a scavalco” Aversa e Castel Volturno (Ce).

A Latina è stato Capo di Gabinetto fino alla promozione a Primo Dirigente e all’assegnazione alla DIA di Roma con l’incarico di Capo della Prima Divisione del Primo Reparto, per l’analisi del fenomeno di “Cosa Nostra”.

Successivamente, sempre in DIA a Roma, è stato assegnato al Secondo Reparto, Capo della Prima Divisione Investigazioni Giudiziarie, attività di contrasto a “Cosa Nostra”, ove ha coordinato, tra l’altro, importanti attività d’indagine come quelle relative al processo “Trattativa Stato-Mafia”, e le intercettazioni in carcere dei ‘Boss’ Totò Riina e Giuseppe Graviano, per poi ricevere nell’Aprile del 2018 l’incarico di Vicario del Questore di Campobasso.