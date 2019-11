Bari, la Polizia Locale sbarca su Telegram: informazioni in tempo reale a tutti i cittadini

«Polizia Locale Bari Channel» è il canale Telegram gratuito, voluto dal comandante della Polizia Locale di Bari, generale Michele Palumbo, per trasmettere in tempo reale informazioni sul meteo e sul traffico provenienti dalla Sala Operativa e dal Centro Studi e Comunicazione del Corpo, guidato dal commissario capo Saverio Petroni. Attraverso un’app sul proprio smartphone sarà possibile ricevere comunicazioni su deviazioni e limitazioni alla circolazione, lavori stradali, incidenti, allerte meteo o il piano traffico in caso di grandi eventi a Bari.

«In poco tempo il canale ha già quasi 500 followers», sottolinea il comandante Palumbo, che ne evidenzia l’importanza di Protezione civile in queste ore di allerta meteo arancione in Puglia, anche per comunicare «l'obbligo della prudenza alla guida in concomitanza di pioggia e raffiche di vento al fine di evitare incidenti stradali». Il canale Telegram si integra agli altri mezzi informativi già attivati dal Comune di Bari per informazioni utili alla popolazione.