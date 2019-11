La Puglia aderisce alla sfida delle «sardine» contro Salvini: quasi 40mila adesioni

BARI - Quasi 40 mila iscritti, per ora, con adesioni in costante aumento: il popolo delle 'sardine' contro Salvini approda anche a Bari e in Puglia dove da soli due giorni si sta formando un nutrito gruppo di sostenitori ispirati ai flash-mob anti-sovranisti svoltosi in Emilia Romagna nelle ultime settimane, in concomitanza con i comizi del leader della Lega.

Come altre regioni d'Italia (Toscana, Campania, Lazio), anche in Puglia la mobilitazione è attiva con il gruppo Facebook 'Arcipelago delle sardine', fondato, tra gli altri, dal sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci. Nello 'staff' di amministratori c'è anche Michele Abbaticchio, il sindaco di Bitonto che è anche numero due di Italia in Comune, stesso partito del collega acquavivese.

«C'è un gran movimento per cambiare l’Italia, per renderla più giusta, più sostenibile, più sviluppata e più libera lasciandoci alle spalle la stagione del fasciopulismo sovranista. Teniamoci stretti come le sardine» si legge nelle informazioni. La foto di copertina del gruppo su Facebook è quella della piazza di Bologna gremita di manifestanti per il flash mob anti-sovranista organizzato nei giorni scorsi su iniziativa di un gruppo di giovani emiliani, il cui appello ha radunato 15mila persone. A quella iniziativa si è ispirato il movimento pugliese.

«Questo non è assolutamente un gruppo partitico né politico - spiega Carlucci - . Ho voluto abbracciare, insieme a persone che hanno storie e militanze diverse dalla mia, un movimento che ritengo non solo giusto ma anche necessario in questa fase».