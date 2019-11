Fischietti di Rutigliano sotto i riflettori: la musica sarà protagonista

È ripartita la macchina organizzativa dell’annuale rassegna dedicata ai fischietti di terracotta che si celebrerà, come da tradizione, a gennaio, in concomitanza con la storica festa di Sant’Antonio Abate. Il primo passo è stata la scelta del tema del concorso nazionale, giunto alla sua trentaduesima edizione: «Fischietti in…musica!».

È stato individuato all’unanimità dalla commissione consultiva comunale per l’organizzazione della Festa di Sant’Antonio Abate nominata dal sindaco Giuseppe Valenzano e formata dall’assessore alla Cultura e al Turismo Viriana Altieri, dall’assessore alle Attività produttive Tonio Romito, dai figuli locali detentori del marchio Deco (la denominazione comunale di origine che garantisce l’autenticità dei fischietti prodotti a Rutigliano), dai rappresentanti di ConfCommercio, ConfArtigianato e della Divella (l’azienda che dal 1989 sostiene la manifestazione), dal responsabile dell’area Cultura del Comune Giovanni Romagno, dai rappresentanti delle scuole locali di ogni ordine e grado e dal giornalista e storico delle tradizioni popolari Gianni Capotorto, collaboratore de «La Gazzetta del Mezzogiorno». Gli artisti della terracotta dovranno far pervenire le adesioni al concorso all’ufficio comunale Cultura e Turismo entro le 12.30 del 5 dicembre; le opere dovranno invece essere inviate o consegnate al Museo del fischietto in terracotta entro le 12.30 del 3 gennaio 2020. L’opera vincitrice sarà scelta da una giuria tecnica presieduta dal segretario generale del comune (o da suo delegato) di cui faranno parte un docente dell’Accademia delle belle arti di Bari, un giornalista nominato dal direttore di una testata che abbia ampia diffusione in tutta la Puglia, il direttore (o suo delegato) del museo di Arte contemporanea «Pino Pascali» di Polignano a Mare e un docente di Storia delle tradizioni popolari del corso di laurea in Scienze per i beni culturali dell’Università di Bari.

All’autore dell’opera vincitrice andranno 1.300 euro; 600 euro invece per la seconda classificata e 400 euro per la terza. Sono previsti tre riconoscimenti speciali: premio «Giovane», che mette in palio 200 euro tra i concorrenti di età compresa tra i 18 e 30 anni di età; premio «Satira», per il manufatto che più incarna la tradizione ironica del fischietto; premio «Fischietto popolare», per l’opera più votata dai visitatori del Museo del fischietto nella giornata del 17 gennaio, durante la tradizionale Fiera del fischietto. Le opere ammesse al concorso saranno esposte al pubblico nel Museo civico del fischietto in terracotta «Domenico Divella», allestito a Palazzo San Domenico, dove dal 1989 sono esposte le opere dei principali artisti italiani dediti alle argille sonanti.

La mostra sarà inaugurata il 14 gennaio e sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 2 febbraio; la cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 gennaio. Per altre informazioni sul regolamento del concorso bisogna rivolgersi all’ufficio Cultura e Turismo, tel. e fax 080.4767306, mail cultura@comune.rutigliano.ba.it.