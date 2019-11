Bari, addio a Diego De Donato: pioniere della cultura nazionale

BARI - È morto oggi a Bari, all’età di 90 anni, l’editore Diego De Donato che ha contribuito per molti anni allo sviluppo culturale di Bari. La sua carriera ebbe inizio quando giovanissimo rilevò, nel 1947, la Leonardo Da Vinci, una piccola casa editrice con cui pubblico i primi titoli dell’antropologo Fosco Maraini. Il catalogo si arricchì presto con le opere letterarie di Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Franco Fortini, ma soprattutto grazie a lui furono pubblicate le opere dei grandi tedeschi e russi: il poeta tedesco R.M. Rilke, il drammaturgo russo Michail Bulgakov, il critico letterario Viktor Sklovskji, del linguista statunitense Noam Chomsky. Alla

A De Donato si deve la prima traduzione italiana, marzo 1967, de Il maestro e Margherita di Michail Bulgakov.

Dopo i primi vent'anni di attività, la casa editrice prese il nome De Donato e contribuì alla diffusione della cosiddetta 'Ecole Barisiennè con i saggi di Biagio De Giovanni, Giuseppe Vacca, Franco De Felice, Arcangelo Leone de Castris, Giuseppe Tucci, Bruno Caruso, Pietro Barcellona, Franco Cassano.

Per lunghi anni, fino al 1989, quando cessò le sue attività, la casa editrice barese fu un riferimento importante per la cultura nazionale e una piattaforma per generazioni di intellettuali meridionali.