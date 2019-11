Bari, allo Stadio San Nicola il vento fa volare via un altro «petalo»

Oggi il Bari giocherà in trasferta a Pagani, ma un pezzo di cuore biancorosso è con lo stadio cittadino, il San Nicola, dove il forte vento di scirocco che sta soffiando in queste ore ha distrutto uno dei 'petali', i teloni di copertura dell'imponente impianto realizzato da Renzo Piano. Il telone, in particolare, è quello corrispondente alla porta numero 8. I teli ormai hanno 30 anni, sono usurati, tanto che si invoca a gran voce la necessità di sostituirli: domani ci sarà un sopralluogo per rimuovere le parti attaccate alla struttura.

(foto Facebook Del Bari Seguaci - Passione Stadi)