Mola di Bari, in casa 30kg di sigarette e tabacco di contrabbando: denunciato 50enne

La Guardia di Finanza di Mola di Bari ha eseguito tre perquisizioni in casa e in due locali tutti di un 50enne del posto, già con precedenti specifici per contrabbando di sigarette. Infatti i militari hanno trovato 30kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando: 1132 pacchetti di sigarette e 33 barattoli di tabacco, Marlboro, Camel e Chesterfield. L'uomo è stato denunciato e tutta la merce sequestrata.