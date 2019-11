Bari, ruba scarpe e giubbotti in due negozi di corso Cavour: 20enne in manette

BARI - Prima ha rubato delle scarpe da Footlocker, poi otto giubbotti in pelle da Bershka, ma il 'doppio colpo' in corso Cavour a Bari si è concluso con l'arresto. E' accaduto questa mattina, intorno alle 10.30. Il ladro, un 20enne della Guinea risultato con permesso di soggiorno scaduto, è stato subito inseguito da un addetto alla vigilanza del secondo negozio, fino in via Argiro, dove è stato intercettato e bloccato da una pattuglia di ciclomotoristi della polizia locale.

Il giovane è stato portato in carcere a Bari: sarà giudicato con rito direttissimo. La merce recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari delle attività commerciali che hanno sporto regolare denuncia presso gli Uffici di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Bari.