Bari, scontro frontale con testacoda tra due auto: tre feriti

BARI - Incidente stradale frontale tra due auto all'intersezione della via Quaranta con via Fanelli: si tratta di due Audi, tre le persone ferite. Una vettura proveniva da Carbonara diretta verso Triggiano, l'altra invece si muoveva in senso opposto. Secondo quanto riferito alla polizia locale entrambi i conducenti hanno dichiarato di avere il semaforo verde: per questo motivo le auto sono andate in collisione al centro strada. Nell'impatto una delle due Audi ha colpito il semaforo e ha abbattuto la segnaletica stradale, l'altra auto invece ha fatto un testacoda fermandosi con la parte anteriore verso Bari. Sul posto il 118 e la polizia locale per effettuare gli accertamenti di rito. I feriti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo.