Polignano, nel garage ha una pistola clandestina: arrestato insospettabile imprenditore

I carabinieri di Polignano a Mare (Ba) hanno arrestato in flagrante un imprenditore edile di 61 anni, B.G., incensurato, trovato in possesso di una pistola clandestina. All'alba i militari hanno rintracciato l'uomo in un cantiere, e sono andati nella sua abitazione per una perquisizione. L'arma era nel garage, in ottimo stato di conservazione: si tratta di una pistola Beretta calibro 6.35, con caricatore inserito e 6 colpi, e un caricatore e proiettili di riserva in un'altra cassettiera. L'uomo, estraneo ad ambienti criminali, ha parlato recentemente con qualcuno del possesso della pistola. È stato arrestato e l'arma verrà sottoposta ad accertamenti.