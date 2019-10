Triathlon e maratona, Bari chiude al traffico: no a transito e sosta sul lungomare

BARI - Due manifestazioni sportive, il Gran Prix Triathlon e la settima edizione della Ganten Bari21 Half Marathon: per due giorni il lungomare chiude al traffico. Un fine settimana di eventi sportivi, dunque, ma con gli inevitabili disagi alla circolazione. Per la prima volta Bari ospita il circuito di gare del Gran Prix Triathlon e migliaia di maratoneti sono attesi per partecipare alla Half Marathon. L’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, rivolge un appello ai baresi: «Siate comprensivi se il lungomare sarà chiuso in alcuni tratti, sia nel pomeriggio di oggi sia per tutta la mattina di domani, perché questa concomitanza di eventi renderà la nostra città ancora più attrattiva. Il prossimo fine settimana sarà un gran bello spettacolo».

In occasione della Bari21 Half Marathon non si correrà più verso la parte sud del lungomare in direzione San Giorgio, ma i podisti, dopo aver attraversato la città vecchia, si dirigeranno verso la Fiera del Levante e San Cataldo, toccando luoghi rappresentativi come lo storico Stadio della Vittoria e il Faro. Il rientro avverrà verso Bari vecchia e il lungomare per terminare su corso Vittorio Emanuele. In occasione del Grand Prix sarà presente il francese Leo Bergere, campione del mondo ed europeo nella Mixed Relay. Alla finale del Grand Prix ci saranno anche le giovani promesse italiane, la campionessa del mondo Beatrice Mallozzi e la vice campionessa Costanza Arpinelli.

Per il Gran Prix Triathlon fino alle 18 di oggi divieto di sosta nel parcheggio di Pane e pomodoro. Divieti di sosta anche sul molo San Nicola, lungomare Di Crollalanza e piazza Diaz. Divieto di transito dalle 13 alle 18 sui lungomare Di Crollalanza, Nazario Sauro e Perotti lato mare. Domani dalle 12 alle 16 stop al traffico sulle stesse strade.

Per la maratona divieto di sosta fino alle 12 di domani in piazza Massari, via Pinto e via Giordano. Fino alle 15 non si parcheggia su corso Vittorio Emanuele fra via Marchese di Montrone e piazza Federico II di Svevia; piazza Poerio; piazza Gramsci. Divieto di circolazione sempre domani dalle 7 alle 12 lungo piazza Massari; dalle 8.30 alle 13 su corso Vittorio Emanuele, lungomare Imperatore Augusto, piazzale Colombo, corso De Tullio, corso Vittorio Veneto fra corso De Tullio e viale Orlando, viale Orlando, via Bisignani, via Portoghese, viale di Maratona, via Verdi, via Giordano, via Pinto, lungomare Starita e Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, Perotti, Di Cagno Abbrescia e Giovine.

Anche gli autobus effettueranno variazioni al percorso ordinario.