Altamura, autocarro si ribalta sulla statale per Ruvo: 3 feriti, uno è grave

BARI - Grave incidente sulla SP 151 che collega Altamura a Ruvo: un autocarro si è scontrato con una vettura ribaltandosi su di un lato. Quest’ultima è finita fuori strada e il conducente (22enne), unica persona a bordo al momento dell’impatto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Andria in condizioni critiche; mentre gli altri due feriti, che erano a bordo del furgone, sono stati trasportati nei Pronto Soccorso degli ospedali limitrofi e pare non siano in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 dalle postazioni di Santeramo, Altamura e Corato; Carabinieri e Vigili del Fuoco.