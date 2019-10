Cellamare, faceva prostituire giovani straniere: arrestato 41enne

I carabinieri di Cellamare (Ba) hanno arrestato un 41enne si Bari, incensurato, L.S., perché ritenuto responsabile di sfruttamento della prostituzione. I militari si sono appostati a lungo sulla SP84 all'intersezione con la SS100 per verificare come era gestita l'attività di meretricio di donne dell'est Europa o africane. E hanno agito in flagrante, documentando che il 41enne da parecchi mesi accompagnava le giovani donne nel luogo dove si prostituivano, portandole anche a pranzo in una stazione di servizio. I militari l'hanno bloccato proprio mentre accompagnava due giovani prostitute rumene, che hanno confermato che l'uomo richiedeva in cambio prestazioni sessuali. L'arrestato è stato condotto in carcere.