Bari, in piazza Diaz un dizionario gigante per le parole da «salvare»

Salvate le parole. Non le dimenticate o il silenzio avrà il sopravvento. Il vocabolario Zingarelli della Zanichelli arriva a Bari con una iniziativa che sta girando i capoluoghi con il tour «Parole da salvare». Sono 3.126 le parole «a rischio» che nel vocabolario 2020 saranno accompagnate da un fiorellino. In piazza Diaz dal 20 al 26 ottobre tutti saranno invitati a scegliere una parola, prendersene cura, usandola in modo opportuno, e farla rivivere.