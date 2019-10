Acquaviva, invitato alla sagra cantante amato dai boss: Comune ritira patrocinio

Da una parte c’è un cantante neomelodico, in stile «Gomorra», seguitissimo nelle piazze e su YouTube. Dall’altra parte, una delle sagre più note, e più tradizionali, della provincia di Bari. Nel mezzo, un sindaco che censura e prende le distanze dalle scelte artistiche degli organizzatori. Ecco servita l’ultima polemica sulle feste di paese, dove tradizione e folklore popolare prestano forse troppo il fianco a stili e comportamenti in odore di criminalità. Siamo ad Acquaviva delle Fonti dove, nel prossimo fine settimana, è in programma la 48esima edizione della sagra del calzone di cipolla.

Continua a leggere sulla nostra edicola digitale

(nella foto uno spezzone del contestatissimo videoclip del cantante, "Comando io", che su YouTube ha oltre 8 milioni di visualizzazioni)