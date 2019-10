Bari, arriva il Festival del Cinema Spagnolo

Da Pedro Almodóvar a Jaume Balagueró, da Alejandro Amenábar a Javier Bardem: eutanasia, recupero della storia, pulsioni erotiche e grottesco, ecco la ricchezza di generi e tematiche del cinema spagnolo, che viene celebrata in Italia da 11 anni dal Festival del Cine Español, che dal 15 al 18 ottobre sarà per la prima volta a Bari, al Multicinema Galleria, con una puntata anche a Matera, con l'obiettivo di diventare un appuntamento fisso anche nella Capitale Europea della Cultura 2019. Nato a Roma nel 2008 su iniziativa dell’associazione culturale Exit Media, il Festival è seguito dalla direzione artistica del presidente Federico Sartori, e da Iris Martin Peralta. A Bari è organizzato insieme all'associazione Dicunt di Antonella Sardelli e all’Ambasciata di Spagna in Italia, in collaborazione con l’associazione italo-spagnola ACIS-BARI e il Centro de Estudios Lingüísticos.

Il programma offrirà una selezione di cinema sia contemporaneo che classico, in versione originale e sottotitolata in italiano.Prezioso sarà anche il coinvolgimento delle scuole del territorio, che parteciperanno in massa alle proiezione mattutine. Dodici i titoli in programma, in un caleidoscopio di generi ed emozioni: a cominciare da «Yuli - Danza e Libertà» di Icíar Bollaín, che sarà proiettato martedì 15 ottobre all'AncheCinema di Bari alle 21,30. Per l'occasione presenzierà l'attore protagonista Santiago Alfonso. Il 15 ottobre il programma inizierà dalla mattina al Multicinema Galleria: alle 10,30 sarà proiettato «A cambio de nada» di Daniel Guzmán (matinée per le scuole), e alle 15,45 «Campeones» di Javier Fesser (a seguire, un incontro con il pubblico moderato da Emanuele D’Angelo, docente di Storia del Teatro e dello spettacolo dell'Accademia Belle Arti di Bari).

Gli altri film in programmazione, nei successivi tre giorni fino al 18 ottobre (sempre al Galleria) saranno «El reino» di Rodrigo Sorogoyen, «Carmen Y Lola» di Arantxa Echevarría, «Muchos hijos, un mono y un castillo» di Gustavo Salmerón, «Dolor y gloria» di Pedro Almodóvar, «Yuli - Danza e Libertà» di Icíar Bollaín, «Las distancias» di Elena Trapé, «Mudar la piel» di Ana Schulz e Cristobal Fernandez, «El Olivo» di Icíar Bollaín, «Arrugas» di Ignacio Ferreras. Info e dettagli su exitmedia.org.

IL PROGRAMMA

15 OTTOBRE

Matinées & Scuole – 10:30

A CAMBIO DE NADA di Daniel Guzman (Spa, 90’)

15:45 (posto unico € 4,50)

CAMPEONES di Javier Fesser (Spa, 115’)

A seguire incontro con il pubblico moderato da Emanuele D’Angelo, docente di Storia del Teatro e dello spettacolo, Accademia Belle Arti di Bari

21,30 (AncheCinema): YULI di Iciar Bollain (Spa/UK/Ger/Cuba, 115’) - A seguire incontro con l’attore cubano Santiago Alfonso



16 OTTOBRE

Matinées & Scuole 10:30

EL OLIVO di IcÍar Bollaín (Spa/UK/Ger, 93’)

16:15 (posto unico € 4,50)

CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarría (Spa, 100’)



17 OTTOBRE

Matinées & Scuole 10:30

YULI di Iciar Bollain (Spa/UK/Ger/Cuba, 115’)

A seguire incontro con l’attore cubano Santiago Alfonso

16:00 (posto unico € 4,50)

LAS DISTANCIAS di Elena Trapé (Spa, 100’)

18:00

EL REINO di Rodrigo Sorogoyen (Spa, 125’)

20:40

DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodóvar (Spa, 95’)

22:45

MUDAR LA PIEL di Ana Schulz e Cristobal Fernández (Spa, 80’)

18 OTTOBRE

Matinées & Scuole 10:30

ARRUGAS di Ignacio Ferreras (Spa, 90’)

16:15 (posto unico € 4,50)

MUCHOS HIJOS UN MONO Y UN CASTILLO di Gustavo Salmeron (Spa, 90’)



Costo biglietti: Intero € 6,50 - Ridotto € 4,50