Bitonto, dopo 14 anni di lavori si inaugura il museo diocesano

BARI - Dopo 14 anni di lavori, cinque interventi regionali e un finanziamento complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, è stato inaugurato oggi nei locali restaurati dell’ex seminario, il museo diocesano 'Mons. Aurelio Marenà di Bitonto. Alla inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, ha partecipato il segretario generale della CEI, monsignor Stefano Russo.

Il progetto per la realizzazione del Museo (ex seminario-biblioteca-archivio) ha previsto 5 interventi regionali dal 2005 al 2019, per un importo complessivo di 4.628.941,86 euro, di cui 3.988.481,05 euro di fondi pubblici, 240.460,81 euro di cofinanziamento e 400 mila euro di fondi privati. Questi interventi regionali hanno permesso la funzionalità, il restauro, l’adeguamento funzionale e la fruibilità dell’intero complesso museale. «L'obiettivo, che parte oggi e che deve coinvolgere tutti, - ha detto il presidente Emiliano - è quello di assicurare la fruibilità di tutti gli spazi del museo diocesano per farlo diventare oggetto di visita dei tantissimi turisti che stanno apprezzando sempre più Bitonto come città turistica».