Bari, GdF sequestra 15kg di sigarette di contrabbando

La Guardia di Finanza di Bari ha intercettato in due diverse operazioni nei quartieri San Paolo e Libertà 15kg complessivi di sigarette di contrabbando. Nella prima operazione i baschi verdi sono stati attirati da un'auto che si aggirava per le strade del San Paolo e l'hanno controllata, trovando due sacchi di "bionde", 10kg in tutto. Nel secondo caso i finanzieri hanno visto un continuo viavai di persone nei pressi di un'auto parcheggiata, e hanno scoperto che conteneva nel portabagagli altre sigarette di contrabbando. La restante parte si trovava a casa del responsabile.