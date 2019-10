Bari, 11esima stagione per il Teatro Forma, con Nada, tanto jazz e la reunion dell'Anonima Gr

Un incrocio di nuovi sentieri musicali, con un melting pot di colori ed espressioni, senza mai dimenticare la tradizione: così è stata presentata questa mattina la stagione 2019/2020 del Teatro Forma di Bari, che scommette su nuovi talenti della musica internazionale con un occhio di riguardo ai grandi nomi del cantautorato italiano.

Fiore all'occhiello della stagione è la rassegna Around Jazz, inaugurata l'8 novembre con gli Azymuth, trio di jazz brasiliano formatosi negli anni '70 che fa del samba doido (folle) la sua cifra stilistica più accattivante. Il 23 novembre è il turno di un trio di grande raffinatezza sonora: il chitarrista e compositore americano Charlie Hunter, la cantante e songwriter angloamericana Lucy Woodward e il batterista Niek de Bruijn; «Music! Music! Music!» è un progetto legato al suono puro della musica, un omaggio all'espressione artistica che più amiamo. Il 14 dicembre toccherà alla coppia composta dal pianista Cesare Picco e il sound designer Taketo Gohara, in una suggestiva contaminazione tra Italia e Giappone.

L'1 febbraio arriverà al Forma Nada, tra le più apprezzate interpreti della musica italiana, canterà la sua Toscana, l’amore, la vita e la forza di una donna, attraverso epoche e generazioni. Con il nuovo disco - «È un momento difficile, tesoro» - in primo piano. Il 29 febbraio sarà la volta di una cantante dalla straordinaria energia interpretativa: l'americana Joanna Teters, una delle voci nuove e più rappresentative della scena newyorkese, che si sta ritagliando un posto nei cuori degli appassionati delle sette note, con un soul di notevole freschezza e originalità. A chiudere la stagione, il 19 marzo, João Bosco, storico cantante, compositore e chitarrista brasiliano, erede di una grande generazione carioca capace di fondere il samba, i ritmi afroamericani, la cultura musicale araba, la bossanova verdeoro e il jazz.

Accanto ad «Around Jazz», anche quest'anno uno sguardo ai talenti migliori della nostra terra, con progetti nuovi e di straordinario impatto musicale: il mini cartellone «Brand New» sarà aperto l'1 dicembre dalla musicalità naturale e spontanea di Michele Perruggini, batterista e compositore giunto con il suo secondo disco - «In volo» - ad una maturità musicale tutta da ascoltare, con musicisti come Mirko Signorile, Giorgio Vendola e il Quartetto Modus. Il 21 dicembre spazio al trio di un altro

formidabile musicista “totale” come Kekko Fornarelli, presente con il suo Trio e un'orchestra d'archi, in una sintesi mirabile dei propri lavori. Infine, il 18 aprile, sarà affidato alla voce eccezionale di Savio Vurchio un omaggio speciale a Burt Bacharach, colosso senza tempo della musica internazionale.

Quanto al teatro si comincia dalla storica reunion dell'Anonima Gr, che per festeggiare i 45 anni dalla nascita, torna nella sua formazione originale: Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Pinuccio Sinisi e Nicola Traversa in scena con tre titoli da non perdere, «La Bbedda Chembagnì» (il loro primo grande successo), «Un fattaccio all'improvviso» e «Festival di San Romolo». Accanto a loro la consueta rassegna Sorrisi e Canzoni, organizzata dall'associazione “I Buffoni del Destino” e Echo Events (sei date da ottobre 2019 a marzo 2020), oltre a due progetti speciali, il 24 ottobre con Pino Insegno («58 sfumature di Pino») e il 29 novembre con la comicità e la brillantezza di Antonello Costa.

Da segnalare anche l'imminente appuntamento, il 9 e 10 novembre, con Più di una regina, reinterpretazione teatrale di Gian Crò (attore e regista) del libro omonimo di Onofrio Pagone, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, edito da Progedit. La storia vera della disabilità progressiva di Maria Elena, di cui racconta il libro, nulla toglie alla bellezza della vita, narrata in parole e musica e interpretata con passo coreutico in un assolo femminile. Tutti giovanissimi gli artisti sulla scena per questo insolito inno alla vita, con protagonista Giovanna Pagone, che con passo di danza neoclassica incarna la spinta al sorriso senza mai tralasciare la carica autoironica che permea la narrazione.