Bari, laurea honoris causa a Garziera, pioniere dell'informatica

Laurea honoris causa in Computer Science, classe LM-18-Informatica, a Gastone Garziera, pioniere dell’informatica italiana, componente del ristretto gruppo che progettò la Olivetti Programma 101, antesignana del moderno personal computer. La laura sarà conferita dall’Università Aldo Moro di Bari durante una cerimonia che si terrà il 14 ottobre (ore 16:00) nell’aula Magna, alla presenza del rettore Stefano Bronzini.

Nel corso della sua carriera, Gastone Garziera ha partecipato, con ruoli sempre più rilevanti, alle attività informatiche della Olivetti, da cui sono scaturite - spiega L'Università - macchine d’avanguardia per l’epoca e di estremo interesse storico oggi, anche alla luce di come le tecnologie informatiche si sono poi sviluppate, specialmente dopo l'invenzione del microprocessore. Gli incarichi ricoperti, anche con ruoli di direzione, hanno spaziato dall’hardware al software, includendo anche attività di ricerca alcune delle quali hanno portato allo sviluppo di tecnologie informatiche innovative ed allo stato dell’arte dell’epoca, testimoniate anche da numerosi brevetti a suo nome. Negli anni recenti ha instancabilmente lavorato per la diffusione della cultura informatica, per la costruzione di una coscienza storica dell’industria informatica italiana e della sua rilevanza mondiale, per la diffusione della cultura informatica in generale specialmente presso i giovani, e per il restauro di strumentazione informatica storica.