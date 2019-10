Bari, dalle 8 alle 20 si elegge il nuovo Consiglio metropolitano: tre le liste

BARI - Sono in corso da questa mattina alle 8 fino alle 20, nel Palazzo della Città metropolitana di Bari, le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano. Si tratta di elezioni di secondo livello: i 18 componenti del Consiglio metropolitano verranno infatti eletti con voto diretto, libero e segreto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 41 Comuni dell’area metropolitana.

Tre le liste a correre per le elezioni: MoVimento5Stelle, Città Insieme, Centrodestra Metropolitano. L’elettore voterà sulla scheda per una delle liste ammesse e potrà esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di quella lista, scrivendone il cognome. Non è ammesso il voto disgiunto, né la doppia preferenza.

Il «peso» del voto di ogni elettore non è identico, ma dipende dalla popolazione del Comune presso cui esercita la carica: all’aumentare della popolazione aumenta il peso del voto. I Comuni sono stati divisi in 5 fasce in base alla popolazione e, per ciascuna di esse, è stato determinato (con calcolo previsto dalla legge) un indice di ponderazione. Ad ogni fascia – precisa una nota della città metropolitana, corrisponde un colore; agli amministratori che si recheranno al seggio sarà consegnata una scheda del colore corrispondente alla fascia di popolazione del Comune in cui esercita la carica.