Bari, bloccato autocarro con rifiuti speciali: denunciato autista, sequestrato il mezzo

Un 50enne di Triggiano è stato denunciato dalla Polizia locale perchè sorpreso alla guida di un autocarro carico di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui di lavori di potature e lastre di cartongesso derivanti da lavori edili. Il mezzo, un Nissan, è stato intercettato in via Crisanzio: ditte e veicolo erano privi di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nonché sprovvisto di qualsiasi autorizzazione per la gestione dei rifiuti. L'autocarro, che è stato sequestrato, era privo anche di revisione periodica.

I rifiuti sarebbero stati smaltiti illegalmente nelle campagne dell'agro barese e poi bruciati per far sparire le tracce. Indagini sono in corso per scoprire il committente del lavoro e dello smaltimento, nonché i siti da cui provengono i rifiuti. I controlli della Polizia Locale per la lotta allo smaltimento e conferimento irregolare o abusivo di rifiuti e reflui continueranno in ambito sia urbano che rurale, anche con l'uso di dispositivi satellitari.