Monopoli, la città approda su Instagram con un profilo ufficiale

Il Comune di Monopoli lancia la sua pagina Instagram con lo scopo di offrire agli utenti che vi accedono tutte le informazioni utili da sapere e le foto che mostrano le bellezze della città.

Il Comune è già presente da oltre dieci anni su Facebook con la pagina Città di Monopoli e su Youtube con Monopolituristica e, dal 2018, con Consiglio Comunale di Monopoli. Non poteva mancare Instagram, il social che nel 2018 si è posizionato al terzo posto tra più utilizzati (dopo Youtube e Facebook) e che si sta rivelando la piattaforma preferita soprattutto dalla fetta di utenti più giovani che si approcciano al mondo online.

L’immagine di profilo scelta per la pagina Instagram di Monopoli è una foto che ritrae un dettaglio di un edificio storico monopolitano e non il solo stemma del Comune. con l’obiettivo di rappresentare la città in ogni suo aspetto, istituzionale e non, rompendo il divario che esiste tra gli utenti e la pubblica amministrazione. Una pagina istituzionale ma, al contempo, giovanile e dinamica, che abbraccia una grande quantità di pubblico (dai cittadini ai turisti, dai giovanissimi agli adulti, ecc.).

Grazie all’utilizzo di 3 hashtag, le notizie sono divise in “macroaree”, in modo che ogni utente possa seguire l’hashtag che più si avvicina al proprio interesse e non perdere nemmeno un post pubblicato dalla pagina.

#comuneinforma raccoglierà tutti i post relativi alle comunicazioni di stampo istituzionale, quindi tutte le notizie riguardanti il Comune e i suoi servizi; #eventiincittà ospiterà gli eventi che prenderanno vita in città, cercando di dare visibilità ad ogni forma di arte e spettacolo; mentre #youngzone tutte le notizie e le opportunità rivolte ai giovani (fino ai 29 anni). La nuova pagina è stata ideata e realizzata da Giuseppe Ranieri nell’ambito delle attività dell’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Per visionarla: www.instagram.com/ comunedimonopoli