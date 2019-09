Bari, nuovo colpo al clan Strisciuglio: 10 in carcere per estorsioni e droga

I carabinieri di Bari San Paolo questa mattina hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 presunti affiliati al clan Strisciuglio, che dovranno rispondere in concorso di attività estorsive aggravate dal metodo mafioso, lesioni aggravate, spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi. Dei 10 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, 4 si trovano già in carcere per altri motivi.

Le indagini sono state avviate nel 2017 e hanno fatto emergere una continua attività estorsiva ai danni di imprenditori dei quartieri Santo Spirito, Palese e San Pio/Enziteto. In particolare dopo l'arresto di uno degli indagati che aveva imposto un servizio di "controllo" a un'impresa edile che stava costruendo abitazioni a Palese, è venuto fuori che gli ordini agli affiliati arrivavano anche dal carcere, grazie alla moglie del detenuto.

Il gruppo criminale oltre a gestire le piazze di spaccio dei quartieri, taglieggiava i negozianti e gestiva anche l'occupazione delle case popolari.