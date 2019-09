Bari, trascinato in un casolare da due extracomunitari: «Pestato e rapinato»

Un insegnante leccese, Federico M., che vive a Modugno dove insegna presso una scuola elementare, è stato pestato e trascinato in un casolare da due extracomunitari che gli hanno portato via il cellulare. Secondo la denuncia della vittima, l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi del supermercato Lidl che si trova vicino al ponte Adriatico. I due stranieri gli avrebbero chiesto una sigarette, poi avrebbero portato la vittima contro la sua volontà in un casolare abbandonato nelle vicinanze dove gli avrebbero sottratto il cellulare. La vittima avrebbe perso anche gli occhiali da vista. L'uomo è stato pestato, ha riportato ferite a un occhio e al labbro. Sono in corso indagini della Polizia. Sono in corso approfondimenti sulla versione fornita dalla vittima.