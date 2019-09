Bari, il corteo per il clima: occhio ai divieti, ecco le strade off limits

Domani, venerdì 27 settembre, si svolgerà anche a Bari un corteo di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici promosso dagli attivisti di Fridays for future, che partirà dal teatro Petruzzelli (via Alberto Sordi).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, con ordinanza, sono stati istituiti:

- il divieto di sosta - zona rimozione - dalle ore 05.00 fino alle 13.00 - su via Fiume e su viale Einaudi, nel tratto di complanare compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

- il divieto di transito dalle ore 9, per il passaggio del corteo, sul percorso: via Alberto Sordi, corso Cavour, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, ponte San Pio, via Omodeo, via Fanelli, via Di Vittorio, largo 2 Giugno, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, Parco 2 Giugno.