Polignano, porta abusivamente 55 agnelli al macello: fermato tenta di investire agenti, arrestato

Ieri mattina una pattuglia della polizia stradale ha fermato un autocarro con 55 agnelli destinati al macello, per un controllo, a Polignano a Mare (Ba). Il conducente era priva di specifica patente di guida e il carico di bestiame viaggiava in violazione dell'apposita normativa. Il bestiame è stato subito portato in un'azienda di Conversano, che garantirà riposo agli ovini. Il conducente del veicolo, durante l'accertamento della polizia, con un pretesto è risalito sul camion e dopo una manovra azzardata ha cercato di investire i due poliziotti per darsi alla fuga. Gli agenti sono riusciti a spostarsi cadendo a terra, e dopo un breve inseguimento l'hanno fermato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si trova nel carcere di Bari.