Bari, emergenza cinghiali, il sindaco annuncia: «Catturati altri 5 esemplari»

BARI - Continua l'emergenza cinghiali a Bari. Stamane il sindaco Antonio Decaro - con un post su Facebook - ha annunciato la cattura di altri 5 esemplari. «Sono 98 gli animali che negli ultimi mesi abbiamo prelevato - commenta Decaro - a chi vive il fenomeno da vicino, perché abita nelle zone più esposte, sembrano pochi, ma possiamo assicurare che c'è un lavoro costante e quotidiano, fatto dai tecnici del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, attraverso piani d'azione specifici e approvati dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Bari».

«Noi stiamo continuando a fare la nostra parte - sottolinea il primo cittadino - consapevoli che non è un fenomeno che si può debellare del tutto. Per questo è importante che tutti continuiamo a rispettare alcune semplici regole e soprattutto evitiamo comportamenti sbagliati. Come ad esempio non avvicinarsi ai cinghiali e non lasciare rifiuti per strada».