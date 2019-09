Bari, agguato a San Pio: uomo ucciso con colpi d'arma da fuoco

BARI - Agguato poco dopo le 21,30 in via Lealtà angolo via Tolleranza nel quartiere San Pio di Bari: un uomo è stato freddato con alcuni colpi d'arma da fuoco. Sul posto personale del 118 e della Polizia di Stato. Della vittima non si conoscono ancora le generalità, le indagini sono state avviate dal pm di turno Lidia Giorgio.