Monopoli, maltratta la madre per la droga: il giudice lo sfratta di casa

Ha minacciato la madre con un coltello alla gola perchè voleva i soldi per la droga. A un 30enne di Monopoli, gli agenti del Commissariato hanno notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare in quanto accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Il giovane, un tossicodipendente, per ottenere dalla madre del denaro la aggrediva verbalmente in più occasioni; dopo alcuni interventi delle volanti a causa dei litigi tra i due, il 30enne passava alle vie di fatto, la aggrediva, prendendola dalla gola e puntandole un coltello.

La vittima ha denunciato tutto al Commissariato di P.S. di Monopoli e, dopo la ricostruzione della vicenda da parte dei poliziotti, scattava la denuncia e, quindi, l'emissione del provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare, dove conviveva con la madre, oltre all’obbligo di firma.