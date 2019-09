Bari, tenta di investire poliziotti: arrestato 55enne dopo folle inseguimento

Un 55enne barese, disabile, è stato arrestato stanotte dalla polizia dopo un lungo inseguimento nel quartiere San Paolo, in zona aeroporto. Nella tarda serata di ieri la polizia ha chiesto rinforzi contro una persona in una Fiat Punto, ritenuta sospetta, che inveiva contro di loro. Il conducente a un certo punto è scappato: si è scatenato così un lungo inseguimento, fino a che l'auto non si è fermata. Sembrava che l'uomo si fosse arreso, ma quando il capo pattuglia è sceso dall'auto di servizio, l'uomo è ripartito cercando di investirlo e colpendolo a un piede. Stessa cosa con un poliziotto della seconda volante, colpito a un braccio poco dopo. La folle corsa è finita solo quando l'uomo ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata. L'uomo è stato prima trasportato al Policlinico per accertamenti, e poi arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ai domiciliari. I tre poliziotti feriti hanno avuto ciascuno una prognosi di 15 giorni.