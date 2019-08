«Mi hanno rubato il portafoglio», gambiano aggredisce medici Pronto Soccorso Bari, arrestato

Un gambiano è stato arrestato a Bari dopo aver aggredito i medici del Pronto Soccorso del Policlinico. L'uomo, residente a Noicattaro, era stato soccorso in via Crisanzio dagli operatori del 118 che l'hanno trovato per strada, privo di sensi, dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Accompagnato al Pronto Soccorso, intorno alle 11 del mattino di ieri dopo essersi ripreso ha cominciato ad accusare il personale sanitario e il medico di avergli rubato il portafoglio. Gli operatori hanno negato tutto, pertanto il 20enne si è scagliato contro di loro. Il giovane è stato bloccato, ma nella concitazione ha danneggiato alcune attrezzature mediche e ha tentato di impossessarsi dell'arma di una guardia giurata. L'uomo si trova in carcere.