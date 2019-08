Bitonto, «paga o ti brucio la farmacia»: arrestato 32enne

«Sono appena uscito dalla galera, mi servono 300 euro, se non me li dai, stanotte do fuoco alla farmacia. Siete assicurati?». E’ la minaccia rivolta in dialetto a un farmacista di Bitonto da un pregiudicato di 32 anni, da poco tornato in libertà, che è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Molfetta per tentativo di estorsione. La richiesta del pagamento del 'pizzò è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, il cui titolare che lo ha bruscamente allontano, e di altre presenti nella zona.

Il 32enne, che ha agito a viso scoperto, è stato riconosciuto da militari dell’Arma per i suoi precedenti penali. Il Gip di Bari, Luigi Labriola, accogliendo la richiesta dal sostituto Manfredi Dini Ciacci, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza anche la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Bitonto cui era stato sottoposto dopo essere stato liberato dal carcere di Bari, dove è stato nuovamente riaccompagnato.