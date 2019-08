A Bitonto arriva il «gelato sospeso»: iniziativa di solidarietà

BITONTO - Golosi di tutto il mondo, unitevi! L’appuntamento è a Bitonto dove stasera è in programma il «Galà del gelato», con la possibilità di assaggiare, a prezzi piccoli-piccoli, gusti e combinazioni per tutti i palati.

E siccome, si sa, mangiare gelato porta con sé anche qualche senso di colpa, si potrà alleggerire la propria coscienza aderendo all’iniziativa del «gelato sospeso», che permetterà di regalare coppette e coni a chi proprio non può permetterseli.

La proposta, mutuata dalla tradizione napoletana del «caffè sospeso», prevede infatti che, per ogni gelato consumato, sarà possibile lasciare un’offerta, in un vaso trasparente, messo a disposizione delle attività aderenti. Le piccoli e grandi donazioni saranno poi trasformate in gelati da distribuire gratuitamente ai più piccoli, i cui genitori non possono permettersi qualche peccato di gola.

Il «Galà del gelato» è un’iniziativa del Gal Nuovo Fior d’Olivi, realizzata in collaborazione con il comune, nell’ambito delle manifestazioni estive e vede il coinvolgimento di 14 fra gelaterie, bar e ristoranti della città che producono gelato artigianale: Hegemony Ice, U cafe ‘je infinito, Yogorino, Caffetteria Cavour, Bar stazione, Amado Mio, Bar Popolare, Pasticceria Salierno, Smic, Crema e Cioccolato, Bar Vittoria, Bar Ignomeriello, Bar Qahvè e Ristorante Il Patriarca.

Dalle 19 alle 23 di oggi nell’info point allestito al Torrione Angioino, sarà possibile acquistare uno o più ticket del valore di 5 euro che potranno poi essere spesi in una delle attività aderenti.

L’offerta consente di assaggiare vari gusti, dai più classici ai più creativi, come l’inatteso gelato all’olio extravergine d’oliva.

Gelaterie e bar aderenti, dislocate in diversi quartieri della città, metteranno in vetrina anche proposte per vegani e intolleranti e gustose specialità.

Chi, invece, non ama il gelato, dovrà aspettare appena 7 giorni. Venerdì 30 agosto, infatti, è la volta del «Galà della focaccia»: stessa formula, sì, ma per una tentazione salata, anche questa da non perdersi.