Bari, c'era una volta «.capa di ferro» nella città vecchia. L'assessore: via al restauro

Un amarcord e oggi. In piazza San Marco a Bari vecchia, dietro strada del Carmine, c’è un rarissimo esemplare di fontana capa di ferro “siamese” ormai in disuso da decenni, che a partire da settembre sarà interessata da un intervento di restauro che le conferirà funzionalità e nuova vita. Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso, precisando che quella fontanina - risalente a un secolo fa - farà parte di un piano che finora ha portato al restauro di 59 esemplari degli 80 complessivi presenti in tutta la città. Tutte le riparazioni delle cape di ferro vengono eseguite utilizzando esclusivamente pezzi originali in fusione di ghisa, rimuovendo di volta in volta eventuali elementi estranei del tipo cromato, ottonato o di altra tipologia estranea alla componentistica originaria con cui venivano realizzate le cape di ferro.