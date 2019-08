Molfetta, delfino in difficoltà per una busta di plastica sulla pinna: liberato dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Molfetta dopo una segnalazione di un diportista della Lega Navale del luogo è intervenuta per soccorrere un delfino in difficoltà che era a un miglio dal porto del comune barese, con pezzi di rete avvolti intorno a una pinna. Il personale della Capitaneria di Porto si è messo subito in azione e ha notato prima due delfini che nuotavano liberamente, e poi il terzo avvolto nella rete. Il cetaceo, un tursiope, dopo un colloquio col Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari è stato liberato: aveva una grossa busta di plastica addosso che ne limitava i movimenti e il nuoto, e pur avendo ancora brandelli di rete impigliati, una volta libero ha poi preso il largo.